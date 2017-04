Calciomercato, l'Arsenal batte Juventus e Milan: mani su Kolasinac

Sead Kolasinac ha già sostenuto le visite mediche a Londra: il terzino approderà ai Gunners in estate, battute Milan, Juventus e Chelsea.

Primo colpo di mercato per l'Arsenal di Wenger, che dopo una stagione da dimenticare anticipa tutti nella corsa a Sead Kolasinac. Il terzino piaceva anche a Milan e Juventus, ma ha già raggiunto un primo accordo con i Gunners.

Secondo quanto raccolto da Goal, l'allenatore francese ha voluto accelerare le operazioni per coprire una zona di campo che va rinforzata: Nacho Monreal è in fase calante, mentre Kieran Gibbs potrebbe lasciare in estate in seguito alla scadenza del suo contratto.

Operazione low cost per l'Arsenal, che metterà sotto contratto Kolasinac a parametro zero, quando il terzino bosniaco si svincolerà dallo Schalke 04 dopo la scadenza del suo contratto prevista per il 30 giugno.

Milan, Juventus, Chelsea, Everton e Manchester City avevano manifestato il proprio interesse negli ultimi giorni, ma l'Arsenal sembra aver già messo le mani sul giocatore, che avrebbe già svolto i test medici nel suo blitz a Londra di due settimane fa.

Sfumato Kolasinac, il Milan sembra aver orientato le proprie attenzioni su Benjamin Mendy, esterno sinistro francese del sorprendente Monaco: talento classe '94, tra i migliori della Ligue 1 in questa stagione. Proprio in occasione del ritorno dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund, il ds Mirabelli lo ha visionato da vicino.