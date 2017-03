Southampton, Tadic a Goal: "Gabbiadini? E' uno che sente l'odore del goal"

ESCLUSIVA - Dusan Tadic, compagno di club di Manolo Gabbiadini, esalta l'ex Napoli: "E' un attaccante molto forte che sa come far goal, segna sempre".

L'infortunio muscolare rimediato nell'ultima gara di campionato contro il Tottenham gli ha fatto perdere la Nazionale. Il ct azzurro Ventura lo aveva convocato per le gare contro Albania e Olanda, ma non c'è stato nulla da fare: 20-30 giorni di stop per lo sfortunato Manolo Gabbiadini, reduce da una partenza-sprint della sua avventura inglese.

Sono 6 i goal realizzati dall'ex attaccante del Napoli nelle 5 gare disputate con la maglia del Southampton: un ruolino di tutto rispetto, che gli è valso l'ammirazione da parte di compagni di squadra, tifosi e addetti ai lavori. Tra i primi c'è Dusan Tadic che, ai microfoni di 'Goal', ha speso parole al miele per il Gabbiadini ritrovato.

"E' un ragazzo molto simpatico. Come calciatore, è un attaccante molto forte che sa come far goal. E' uno che sente l'odore del goal. Sa come si gioca un buon calcio e per questo giocare con lui è molto, molto piacevole".

Il serbo fa capire di trovarsi a meraviglia con Gabbiadini: "Abbiamo una buona intesa e col tempo andrà sempre meglio. Ha concretizzato delle ottime occasioni. Ha un sinistro davvero educato, ogni volta che tira segna e questo per noi è ottimo". Peccato solo per lo stop forzato, che terrà ai box l'attaccante di Calcinate fino alla fine di aprile.