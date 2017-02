Gabbiadini non rinnega Napoli: "Sono stati anni molto belli…"

Protagonista in Premier League a suon di goal, l'attaccante del Southampton Gabbiadini non rinnega gli anni al Napoli: "Ho avuto una media altissima".

E' andata male la finale di EFL Cup per il Southampton di Manolo Gabbiadini, sconfitta per 3-2 dal Manchester United. Per l'ex attaccante del Napoli, però, quella di ieri è stata una serata da incorniciare dal punto di vista personale, visto che ha messo a segno due goal.

Gioia per la prestazione, rammarico per il trofeo sfumato... "Sono riuscito a fare due goal - ha affermato Gabbiadini ai microfoni di 'Sky Sport' - E' stata un'ottima partita come squadra, ma resta il rammarico per aver perso la Coppa che va allo United. Resta comunque la buona prestazione".

L'approdo di Gabbiadini in Premier League, il Napoli lo ha ceduto al Southampton lo scorso gennaio, è stato stupefacente, col giocatore subito in evidenza a suon di goal, cinque in tre partite finora... "Se c'è del rammarico per com'è andata col Napoli? Ma secondo me è andata bene - ha detto ancora l'attaccante - In due anni ho avuto una media altissima con 25 goal fatti".

"Tutti dicono che ho fatto male, ma ci sono stati tanti motivi che ormai si sanno - ha proseguito Gabbiadini - Personalmente sono contento dei due anni a Napoli, sono cresciuto tanto. Poteva finire meglio certo, ma ci prendiamo quello che è venuto, non mi piango di certo addosso. Sono felice della mia scelta e del buon inizio col Southampton".

Tanta panchina per lui al Napoli, forse non era particolarmente adatto al gioco di Sarri? "Non lo so - ha detto ancora Gabbiadini - Ci sono stati tanti fattori, dico solo che sono stati anni molto belli. Tornare in Italia? Sono andato in Inghilterra, mica sono morto. Magari prima o poi tornerò".