Inter, Eder a muso duro: "La società abbia la personalità di dire chi resta e chi va"

Eder non le manda a dire alla società Inter: "Serve personalità e chiarezza per dire chi resterà e chi andrà via. Chi non se la sente lo dica".

Un'altra sconfitta e addio Europa League: la stagione dell'Inter si avvia al termine nel peggiore dei modi dopo l'1-2 subìto a San Siro contro il Sassuolo che ha inflitto il quarto ko consecutivo alla squadra allenata da Vecchi.

Autore dell'unica rete interista, Eder non ha usato parole al miele nei confronti della società a 'Sky Sport': "Serve la personalità per parlare chiaro e dire chi è da Inter e chi non lo è, così come chi non se la sente di continuare è pregato di dirlo. Sono 5-6 anni che si parla di obiettivo Champions ma ci ritroviamo a lottare per l'Europa League: c'è qualcosa che non funziona evidentemente".

Tutti colpevoli, nessuno escluso: "Abbiamo sbagliato tutti, magari ci siamo lasciati andare dopo il ko con la Sampdoria ma questa non deve essere una giustificazione. Giochiamo a calcio e non a tennis, si tratta di un'altra stagione brutta e cambiare rotta perché così non si può".

Sul suo futuro: "Dipende tutto dal prossimo allenatore e dalla società che dovrà avere il coraggio di dirmi se non sono da Inter o se posso rimanere a giocarmi le mie chances. Allo stesso modo se io non mi sentissi più in grado di continuare dovrò comunicarlo al club".