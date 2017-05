Juventus, Scudetto già con la Roma? Festa il 21 a Torino con Ramazzotti

La Juventus potrebbe laurearsi campione già in serata a Roma, ma i bianconeri rinvieranno la grande festa al 21: concertone con Ramazzotti e Gabbani.

Basterà un pareggio alla Juventus contro la Roma per laurearsi già questa sera campione d'Italia per la sesta volta consecutiva, un record nella storia del calcio italiano.

I bianconeri, infatti, hanno 7 punti di vantaggio sui giallorossi, e nel caso di un risultato positivo sarebbero certi del titolo a prescindere da quello che farà il Napoli contro il Torino (se gli azzurri vincessero e la Juve pareggiasse andrebbero a -6, ma sono in svantaggio per gli scontri diretti rispetto alla Vecchia Signora).

Tuttavia in caso di Scudetto matematico già stasera non sono stati programmati grandi festeggiamenti. Tutti, dirigenti, staff tecnico e giocatori, si concederanno soltanto un brindisi, dato che in settimana, mercoledì prossimo, è in programma la finale di Coppa Italia contro la Lazio, secondo obiettivo stagionale che Madama non vuole lasciarsi sfuggire.

"Giocheremo la partita, quindi rientreremo in albergo non prima dell’una, poi mangeremo qualcosa e via a letto", ha spiegato sabato Allegri in conferenza stampa. La festa Scudetto, quella vera, è stata infatti programma per domenica 21 maggio, dopo la sfida dello Stadium contro il Crotone.

La gara con i pitagorici sarà decisiva soltanto nel caso in cui i bianconeri dovessero perdere questa sera all'Olimpico. Poi prima il tour cittadino a bordo del bus scoperto poi una grande novità: il concertone in Piazza Castello.

Per quanto riguarda il giro con il bus scoperto, a Torino non si vedeva dal 2014: nel 2016 c'era infatti da preparare la sfida di Coppa Italia contro il Milan, mentre nel 2015 i bianconeri avevano da giocarsi la finale di Champions League a Berlino contro il Barcellona.

Protagonisti del concerto Scudetto saranno invece due juventini doc: Eros Ramazzotti, tifosissimo bianconero, come il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, fresco di 'Premio della Stampa' all'Eurovision e concittadino di Gigi Buffon,