Juventus, sollievo Marchisio: assente contro la Roma, in campo contro la Lazio

L'affaticamento muscolare che ha colpito Marchisio gli farà saltare il match di campionato contro la Roma: ma in Coppa Italia contro la Lazio ci sarà.

La Juventus che domenica sera affronterà la Roma non avrà a disposizione Claudio Marchisio. Nella giornata di venerdì il giocatore bianconero non ha preso parte all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Come specificato all'interno del comunicato emesso dalla Vecchia Signora le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la finale di Coppa Italia, dove la squalifica di Pjanic e l'infortunio di Khedira (che lo staff sta monitorando in maniera tale che possa recuperare in tempo per la sfida del 3 giugno contro il Real Madrid) lo rende elemento indispensabile per la mediana di Allegri.

La sua presenza in campo contro i biancocelesti al momento non è assolutamente in dubbio. Lo dimostra il fatto che se la sfida contro la Roma fosse stata una di quelle da 'dentro-fuori', il Principino sarebbe stato perfino rischiato.

All'Olimpico al fianco di Pjanic ci sarà Rincon, visto che oramai Sturaro e Lemina sembrano essere stati designati come vice Mandzukic e vice Cuadrado. Il venezuelano potrebbe anche essere scelto per partire dall'inizio insieme a Marchisio contro la Lazio.