Nell'Inter che cala a picco è sparito Thohir: dov'è il presidente?

Nonostante la società sia, a maggioranza, di proprietà di Suning, il presidente dell'Inter è ancora Erick Thohir. Ma che fine ha fatto l'indonesiano?

Non è sicuramente il primo dei problemi in ordine di importanza per l'Inter, ma, da qualche settimana, una domanda sorge spontanea tra i tifosi nerazzurri: che fine ha fatto Erick Thohir? L'indonesiano è ancora il presidente a tutti gli effetti del club, ma da qualche tempo sembra essersi fatto da parte.

Circa un anno fa, quando Thohir cedette parte delle sue quote dell'Inter al gruppo Suning, in molti caldeggiavano l'ipotesi che nel giro dei seguenti mesi l'indonesiano si sarebbe fatto da parte completamente, vendendo anche tutte le sue restanti azioni sull'Inter. Così non è stato e, anzi, è stato il primo fautore ad agosto dell'approdo di Frank de Boer sulla panchina nerazzurra.

Una scelta che i tifosi nerazzurri continuano a non perdonargli, visto il cammino che poi ha intrapreso la squadra in questa annata. Adesso però, dopo mesi di distanza, Erick Thohir sembra davvero essersi fatto da parte, anche se ancora non in modo ufficiale.

Le ultime decisioni sportive prese sull'Inter, come l'arrivo e poi l'esonero di Pioli, o l'avvento di Sabatini, pare siano frutto al 100% del pensiero di Suning, che ormai non ha più nulla da condividere con Thohir dal punto di vista decisionale.

Ma ancora, come conferma la sezione governance sul sito ufficiale del club, Erick Thohir è a tutti gli effetti il numero 1 dell'Inter, oltre a far parte anche del Consiglio di Amministrazione. Insomma, che ruolo ha l'indonesiano all'Inter? Sta preparando il terreno per un'uscita definitiva? Per il momento, non è dato sapere.