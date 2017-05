Weah a sorpresa: "Tifo Juventus sin da bambino, merito di Platini"

Nel corso di un'intervista a 'L'Equipe', George Weah parla a poche ore dalla sfida tra Juventus e Monaco e rivela di aver tifato per i bianconeri.

In Italia ha legato indissolubilmente la sua immagine a quella del Milan. George Weah ha segnato il calcio italiano con alcuni goal da antologia, ha vinto il pallone d'oro nel 1995 con i rossoneri ed ha lasciato un ricordo indelebile nella Curva Sud di San Siro.

Eppure, ai microfoni de 'L'Equipe', George Weah racconta oggi un particolare che non farà piacere ai rossoneri: "La Juventus è la mia squadra si da quando sono bambino. Da piccolo, in Liberia, io giocavo a calcio con la maglia bianconera. Guardavo le giocate di Platini in televisione e mi sono innamorato di quella squadra. Non avrei mai immaginato di vedere poi un giorno dal vivo Michel".

"Quando, anni dopo, io l'ho incontrato per la prima volta, non riuscivo a smettere di sorridere. Ero contentissimo, stavo per stringere la mano di un signore che poco prima ammiravo solo in televisione. Da quel momento, la Juventus mi è entrata nel sangue, ma non ho mai avuto la fortuna di giocare per loro, anche se mi sarebbe piaciuto".

Weah, in ottica della sfida di questa sera tra Juventus e Monaco, torna con la mente nel 1992, quando lasciò proprio i monegaschi per andare al Paris Saint-Germain: "Era troppo presto ancora per andare in Italia, così ho scelto il PSG, che non era blasonato come oggi. Molti mi criticarono, ma io pensavo che il club sarebbe potuto arrivare presto ai livelli del Monaco e del Marsiglia, e poi ho attaversato la mia migliore stagione proprio con quella maglia, tra il 1994 ed il 1995".