Cairo e il divario con la Juventus: "Fatturato del Torino 5 volte inferiore"

Urbano Cairo spiega il gap tra Juventus e Torino: "I loro investimenti per noi sono impensabili, competere diventa molto difficile".

Urbano Cairo e il gap con la Juventus. E prova a motivarlo. Il patron del Torino spiega la distanza tra granata e bianconeri, ponendo sotto la lente l'aspetto economico.

A 'Mediaset', ecco le sue parole a riguardo: "Il loro fatturato è cinque volte il nostro. Hanno un vantaggio molto notevole, quindi il paragone non si pone perché c’è un divario esagerato. La Juve può fare investimenti impensabili per noi, competere diventa molto difficile".

Per i 'cugini', da parte di Cairo, solo complimenti: "La Juve ha fatto un ciclo importantissimo, il sesto Scudetto sarà questione di poco tempo. Poi stanno facendo bene anche in Europa, hanno uno squadrone e stanno ottenendo grandi risultati".

Stasera c'è il derby: "Si presenta e si prepara da solo perché la voglia dei giocatori di vincerlo è tantissima. La nostra stagione è positiva, la squadra ha fatto molto bene, ha segnato tantissimo, 64 goal rappresentano il settimo miglior attacco nella storia del Torino. Potevamo andare in Europa, non ci siamo riusciti quest’anno ma la base è molto buona e siamo fiduciosi per il futuro".