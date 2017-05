Montella dà la scossa al Milan: "Europa League allenante per la Champions"

Alla vigilia della sfida contro la Roma, Montella prova a motivare il suo Milan: "L'Europa League sarebbe allenante per campionato e Champions".

Dopo i passi falsi con Empoli e Crotone, il Milan non può concedersi ulteriori stop nella corsa alla prossima Europa League. I rossoneri saranno impegnati a San Siro contro la Roma nel posticipo domenicale di San Siro, in una gara che si annuncia però molto complicata, con i giallorossi in duello col Napoli per il 2° posto in classifica.

Il tecnico rossonero Vincenzo Montella, intervenuto prima ai microfoni di 'Milan Channel', poi in conferenza stampa da Milanello, chiede il massimo alla sua squadra per non lasciarsi sfuggire l'obiettivo europeo: "Quella di giocare gare a metà settimana è un'abitudine che va conquistata e allenata. - ha affermato l'Aeroplanino - Ci teniamo tantissimo, ha detto bene il nostro a.d.".

"Il livello delle prime partite dell'Europa League per mia esperienza è un po' sotto al livello della Serie A, - ha proseguito il tecnico napoletano - mentre nella seconda parte si avvicina al livello tecnico-tattico della Champions League. Sarebbe allenante per entrambe le competizioni. In più, vincendola, ti darebbe la possibilità di disputare la finale di Supercoppa Europea e di partecipare alla Champions l'anno prossimo. Quindi se il calciatore non ha l'ambizione di questo, deve cambiare mestiere. Ce la giochiamo fino in fondo".

"Veniamo da due pessimi risultati, - l'analisi di Montella in conferenza stampa - contro Roma e Atalanta abbiamo necessità di prendere più punti dell'andata in cui giocammo due ottime partite ma raccogliemmo soltanto un punto. È il momento di riprenderci qualcosa. Con i giallorossi, rispetto all'Olimpico, serve un Milan migliore. Dobbiamo essere più determinati".

"Perché dico che quelle con Roma e Atalanta sono gare più 'facili' per noi? Perché soffriamo molto le squadre chiuse e ci esprimiamo meglio con le squadre più lunghe e che provano a vincere. A livello tattico i ragazzi possono esprimere le loro qualità. È più difficile aspettare le squadre come il Crotone".

"Vorrei che pensasse al presente e al futuro. - ha aggiunto - Non vorrei che si pensasse a cosa è accaduto l'anno scorso in questo periodo. Sono molto contento degli allenamenti delle ultime settimane, c'è più competitività. Mi auguro che riescano a trasmettere queste caratteristiche in campo".

All'Aeroplanino viene quindi chiesto un commento sulle parole di Paolo Maldini, che ancora una volta si è tirato fuori dalla nuova società. "Nutro grande stima per Maldini, - ha dichiarato Montella - ma non posso commentare le sue parole, non essendo lui all'interno".

"Io so che stiamo provando a costruire qualcosa di importante, - ha assicurato il tecnico rossonero - so che c'è un piano economico importante. Vedo che c'è la dirigenza presente, lavorano quasi 20 ore al giorno, probabilmente più di un allenatore. Ci sono le risorse e soprattutto le persone. Quindi sono contento, per il resto ognuno ha il proprio punto di vista".

Roma e la Roma hanno rappresentato una tappa importante nella carriera di Montella da calciatore. "La Roma è ferita dal derby, ma so anche che hanno calciatori di grandissima qualità e personalità. - ha sottolineato - Mi auguro di non trovarla arrabbiata, sarà una partita molto difficile. E' una squadra che lotta per il 2° posto e fino a poco fa lottava per lo Scudetto. Dobbiamo essere più arrabbiati di loro per fare nostra la partita".

Inevitabile parlare del suo rapporto con Francesco Totti e del probabile ritiro del n°10 a fine stagione: "Con Francesco è nato un bel rapporto nel tempo. - ha detto Montella - Andiamo molto d'accordo, ci vediamo spesso perché le nostre mogli si vedono. C'è grande stima e rispetto. Non so se questa sarà la sua ultima partita a San Siro. Ha fatto grandi cose a San Siro, quindi mi auguro che domani non giochi. Ha fatto la storia della Roma e del calcio italiano. Gli auguro di fare la miglior scelta possibile con la massima serenità. Le modalità dell'annuncio del suo ritiro? Non so, qualunque fosse stata la scelta sarebbe stata chiacchierata, ma Francesco ci è abituato".

In attacco anche contro la Roma sarà ballottaggio fra Bacca e Lapadula: "C'è l'aspetto tecnico-tattico, ma anche la condizione fisica. - ha spiegato - Gianluca lo vedo più in forma rispetto a gennaio e febbraio, in cui ha avuto qualche acciacco fisico. Per quanto riguarda Carlos sta bene, devo fare una scelta. Si sta allenando molto bene anche se viene da due partite in cui non ha giocato dall'inizio. Sceglierò domani. È molto, molto competitivo".

Nel girone di ritorno il Milan non è riuscito a ripetere il cammino esaltante dell'andata: "Nel ritorno rispetto allo stesso momento dell'andata abbiamo fatto 12 punti in meno. - ha detto Montella - Abbiamo fatto qualche punto in più rispetto al valore della squadra all'andata e qualche punto in meno al ritorno. Dividendo questi 12 punti abbiamo fatto 6 punti in più all'andata e 6 punti in meno al ritorno. Siamo in linea con il livello della squadra e siamo in linea con gli obiettivi fissati a inizio stagione".

Uno dei problemi sembra essere quello del goal: "A livello percentuale siamo sotto rispetto alla pericolosità e alle occasioni create. - ha confermato Montella - Il goal ci è mancata un po'. Serve avere rabbia agonistica e quel pensiero che non ti fa dormire la notte. Bisogna pensare di più a come arrivare al goal. Alcuni ci pensano più di altri, non mi riferivo solo agli attaccanti, ma anche agli altri calciatori. Non è un problema di Bacca e Lapadula, loro ci pensano molto".

"Se mancano i goal di Suso e Deulofeu? Anche di Ocampos, - ha replicato Montella - spesso ci dimentichiamo di lui. Ha avuto diverse occasioni in queste ultime partite".

In casa rossonera ha fatto discutere il caso De Sciglio: "De Sciglio è molto stimato dalla parte tecnica e dalla società. - ha assicurato l'allenatore del Milan - Ha attraversato un momento non facilissimo, è estremamente sensibile e serio. Mi aspetto dal pubblico che possa sempre incoraggiare tutti i calciatori e anche me per tutta la partita. Accetto i fischi, ma quando un calciatore viene fischiato mi sento fischiato anche io. Mi auguro che ci sia una tregua".

"Laddove ci fosse bisogno di lui, mi auguro che per lui non ci sia un clima ostile e poi a fine anno decideremo cosa fare, anche insieme al pubblico, di De Sciglio. - ha affermato - Vi chiedo, se possibile di sostenere lui e la squadra, perchè sarà fondamentale creare un clima di unione. Se giocherà ci sarà la gerarchia che c'è stata tutto l'anno, e che probabilmente per me non è la gestione ottimale di come stabilire il capitano, ma essendo arrivato in corsa ho preferito lasciare le gerarchie precedenti".

Qualcuno ha chiesto che la fascia da capitano sia data a Donnarumma: "E' un bambino. - ha dichiarato Montella - Come mio personalissimo pensiero, sono contrario al portiere capitano perché è lontano per parlare con l'arbitro, è lontano dai compagni e dall'azione".

A Roma ha suscitato indignazione l'episodio dei manichini impiccati davanti al Colosseo: "Non so se sia tifo o meno, - ha commentato Montella - ho la mia idea e non mi va di esprimerla. È un episodio pesante che merita di essere censurato".

L'allenatore del Milan non esclude un ritorno in futuro alla Roma: "L'ho già allenata, ho vinto un derby con Totti che ha fatto due goal e giocato tutte le competizioni. - ha ricordato - Magari nello stadio nuovo quando lo farà, chissà".

"Per quanto riguarda il mio futuro - ha concluso Montella - io sono molto sereno, so come vanno le questioni di calcio. Ho un contratto in essere, sento la stima dal primo giorno e quotidianamente. Questo rafforza anche il gruppo, perchè se non fosse certo del proprio allenatore qualcosa probabilmente perderebbe. I calciatori non hanno alibi, anche in questo caso. Possono e devono esprimersi al meglio".