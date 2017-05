Ottimismo Roma nella volata per il 2° posto: col Milan per Spalletti precedenti positivi

La Roma, impegnata nella volata per il 2° posto con il Napoli, può sorridere: i precedenti di Spalletti con il Milan sono infatti positivi...

C'è ottimismo in casa Roma in vista della volata finale per il 2° posto, che vede i giallorossi duellare con il Napoli. A 4 gare dalla fine del campionato, la squadra di Luciano Spalletti ha 1 punto di vantaggio in classifica sui rivali e si appresta ad affrontare il Milan domenica sera prima di sfidare la Juventus all'Olimpico.

Se si prendono in esame i precedenti dell'allenatore toscano con i rossoneri, infatti, si evince che questi ultimi sono molto positivi, sia alla guida della Roma, sia in generale. Da tecnico giallorosso Spalletti ha conseguito contro il Milan 8 vittorie, 3 pareggi e appena 1 sconfitta, che risale addirittura al 4 maggio 2006, quando la squadra di Ancelotti si impose 2-1.

Un dato questo, che non può non essere letto come incoraggiante per la Roma e il suo allenatore, e che conferma quello globale, che vede per Spalletti un bilancio positivo di 12 vittorie, 6 pareggi e 9 ko quando ha affrontato il Diavolo, squadra con cui ha dovuto duellare di più da tecnico dopo l'Inter.

Ecco perché, nonostante le assenze pesanti di Strootman a centrocampo e Rudiger in difesa, i giallorossi guardano con fiducia al confronto con il Milan. La cabala è dalla loro parte, e arrivare alla sfida delicata con la capolista da secondi in classifica sarebbe una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo.