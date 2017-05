Milan, c'è un problema: l'attacco non segna più, i goal arrivano solo dai difensori

Problema inatteso per Vincenzo Montella nel rush finale del campionato: l'attacco rossonero fatica a far goal, in rete ci vanno soltanto i difensori.

Le ultime giornate di campionato hanno evidenziato un problema non da poco per il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, che con il pareggio esterno di Crotone vede allontanarsi la possibilità di una qualificazione diretta alla prossima Europa League.

Gli attaccanti del Diavolo, infatti, faticano a trovare il goal con regolarità da 3 settimane, ovvero dal rotondo successo per 4-0 contro il Palermo. Da allora per i rossoneri sono arrivati appena 2 punti in 3 gare, frutto dei pareggi nel derby contro l'Inter e a Crotone, e del ko interno con l'Empoli.

Tre gare, queste, segnate da un minimo comune denominatore: la difficoltà delle punte ad andare a segno. Solo Lapadula ha trovato una rete (inutile) contro l'Empoli, per il resto gli altri 3 goal messi a segno dal Diavolo sono arrivati tutti da difensori: Romagnoli e Zapata nel derby, Paletta domenica allo Scida.

Estendendo l'analisi alle ultime 10 marcature del Milan, più della metà (6) sono arrivate da difesa e centrocampo. Se è vero che, come dice Montella, "I goal dei difensori sono una risorsa in più", è innegabile d'altra parte che gli attaccanti potrebbero fare molto meglio.

Bacca è scomparso nell'ultimo mese, Deulofeu mostra grandi numeri ma poca concretezza, lo stesso Suso, dopo il rientro dall'infortunio, è ancora lontano dalla miglior condizione, Ocampos continua ad essere non pervenuto. E il tutto non può non incidere sul rendimento della squadra milanese, come del resto un certo nervosismo che si manifesta in campo.

A Crotone c'è stata così la terza espulsione stagionale per Juraj Kucka, che con il compagno di squadra Gabriel Paletta detiene il primato dei cartellini rossi in questo campionato.