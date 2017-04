Calciomercato Milan: gli occhi di Montella e Mirabelli anche su Mendy

Benjamin Mendy sta sorprendendo tutti, così come il suo Monaco. Il Milan lo ha visionato ieri con gli occhi attenti di Montella e Mirabelli.

L'era del nuovo Milan del gruppo cinese alla guida, con Fassone e Mirabelli in dirigenza, è ufficialmente partita. Oltre l'insediamento 'finanziario' è arrivato anche quello 'sportivo'. Nella serata di ieri, durante la gara di Champions League tra Monaco e Borussia Dortmund, Montella ed il nuovo direttore sportivo sono partita alla caccia di giocatori.

Oltre al nome noto Pierre Emerick Aubameyang, il Milan ha messo gli occhi, come riportato da 'Premium Sport', su un altro giocatore: Benjamin Mendy. Terzino sinistro francese, classe 1994, in questa stagione è stato sicuramente uno dei migliori laterali della Ligue 1 e anche della Champions League, visto il cammino del Monaco fino alle semifinali.

Rappresenta il profilo ideale per il nuovo Milan: giovane al punto giusto e già di sicura affidabilità, con esperienza internazionale. Questa è la sua prima stagione al Monaco, con Jardim che non lo toglie mai dalla formazione titolare. Anche con la maglia del Marsiglia, nei tre anni precedenti, aveva mostrato ottime cose.

Il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro, come dimostra il lungo inseguimento a Sead Kolasinac, ormai destinato verso la Premier League ed in particolare all'Arsenal. In effetti è uno dei ruoli più scoperti della squadra e il nuovo direttore sportivo Mirabelli non vuole certo sbagliare quello che potrebbe essere il suo primo colpo di>