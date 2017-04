Antonio Candreva fa il punto sulla sua carriera: "L'Inter è stato un salto di qualità, il progetto Suning punta a vincere anche la Champions".

L'Inter non vive un buon momento in campionato, ma le ambizioni della nuova proprietà cinese sono di primissimo livello. A rivelarlo è Antonio Candreva, che scalda i tifosi nerazzurri con un particolare suggerimento alla dirigenza.

Intervenuto sulle pagine di 'Sport Week', Candreva svela il progetto dei cinesi a capo dell'Inter: "E' un onore essere chiamati da una delle squadre più importanti d'Europa. Ed è importante che sia stato un italiano il primo giocatore scelto per far parte di un progetto che punta a vincere tutto: campionato, Coppa Italia e Champions League".

La Lazio è ormai dimenticata, l'esterno italiano è un cuore nerazzurro: "Per me l'Inter è stato un salto di qualità in carriera. Alla Lazio ho passato anni fantastici e i tifosi mi hanno fatto sentire importante, li ringrazierò sempre, ma anche all'Inter società, compagni e tutto l'ambiente mi hanno accolto alla grande fin dal primo giorno".

La grande disponibilità economica di Suning accende il calciomercato estivo, ecco il consiglio per gli acquisti di Candreva: "Se dovessi investire su un giovane direi Mbappé​ del Monaco, 18 anni. Un fenomeno nelle partite di Champions contro il Manchester City".