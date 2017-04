Imbarazzo al 'Filadelfia' di Torino: durante le prove parte l'inno della Juventus

Durante le prove al nuovo 'Filadelfia', che riaprirà il 25 maggio, dall'impianto audio parte l'inno della Juventus. Tifosi del Torino furiosi.

C'è grande attesa a Torino per la riapertura dello storico 'Filadelfia', impianto al quale sono legati i ricordi granata e che verrà ufficialmente inaugurato il prossimo 25 maggio con un'anteprima fissata il giorno prima.

Durante le prove generali però si è rischiato un vero e proprio incidente diplomatico che ha fatto letteralmente infuriare i tifosi del Torino presenti sul posto.

Secondo quanto riporta 'La Stampa' infatti dall'impianto audio è improvvisamente partito proprio l'inno della Juventus, storica rivale dei granata per la supremazia cittadina e non solo.

La musica ovviamente a quel punto è stata immediatamente interrotta con tante scuse agli ultras che affollavano i bar vicini all'impianto.

Come dicevamo il 'Filadelfia' aprirà in anteprima il 24 maggio solo per quei tifosi che hanno contribuito alla ricostruzione acquistando uno dei seggiolini mentre la cerimonia ufficiale, secondo quanto deliberato dalla Fondazione Stadio Filadelfia, avverrà il 25 maggio alle 10 e l'impianto resterà aperto fino alle 20 dello stesso giorno.