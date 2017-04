Milan, Dybala ha fatto innamorare Li: "Quanto costa?"

Han Li, manager del Milan cinese, si è letteralmente innamorato di Paulo Dybala: "Quanto costa? Voglio sapere quanto costa".

La doppietta rifilata ad un Barcellona tramortito ha rappresentato probabilmente l'apice della carriera di Paulo Dybala, vincitore del confronto con il connazionale Messi che, al contrario, non è riuscito ad illuminare la platea con giocate d'alta classe.

Una 'Joya' per gli occhi dunque, tale da obbligare la Juventus ad accelerare le pratiche per il rinnovo, per cui la fumata bianca è imminente: prolungamento fino al 2021 e ritocco verso l'alto di uno stipendio che sfiorerà i 7 milioni netti a stagione, cifra da vero top player.

Eppure c'è chi è rimasto folgorato dalla prova di Dybala contro i blaugrana: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il manager del nuovo Milan cinese, Han Li, ha assistito al match tra i bianconeri ed il Barcellona rimanendo impressionato dalla prova dell'argentino.

Quasi un amore a prima vista che lo avrebbe portato a chiedere: "Quanto costa? Voglio sapere quanto costa". Frase a cui di questi tempi è difficile dare una risposta, in considerazione del fatto che il valore del cartellino di Dybala è naturalmente schizzato alle stelle.

La volontà della Juventus di siglare al più presto il rinnovo lascia intendere come vi sia la volontà di non rischiare di perdere un gioiello di rara bellezza, corteggiato da tutti i top club europei. 100 milioni, però, potrebbero anche non bastare.