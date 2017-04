Eusebio Di Francesco sembra destinato alla panchina della Fiorentina: l'accordo sarebbe già raggiunto sulla base di un triennale.

Le indiscrezioni circolano già da tempo, ma ora emergono ulteriori dettagli sul futuro della panchina della Fiorentina. Il futuro di Paulo Sousa sembra già segnato verso l'addio ed ecco che la candidatura di Eusebio Di Francesco diventa più concreta che mai.

Secondo quanto riporta 'La Nazione', l'attuale allenatore del Sassuolo è attualmente in pole per sostituire il portoghese sulla panchina viola. La dirigenza toscana segue da tempo il tecnico neroverde, che avrebbe già strappato un accordo con il nuovo club per la prossima stagione.

Sarebbe già pronto un contratto triennale con opzione per Di Francesco alla Fiorentina, che dunque realizzerebbe il salto di qualità in una piazza più blasonata dopo aver fatto benissimo alla guida del Sassuolo. Restano in corsa, seppur staccati, anche Pioli e Donadoni.