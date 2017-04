Dani Alves non dimentica Monchi: "Grazie per l'opportunità"

Dani Alves, oggi alla Juventus ma portato in Europa proprio dall'ex direttore sportivo del Siviglia, ringrazia Monchi: "Ti auguro il meglio".

"Dani Alves è stato il mio colpo migliore", parola di Monchi. Il direttore sportivo, nel giorno del suo addio al Siviglia e prima del probabile trasferimento alla Roma, aveva dedicato un pensiero particolare all'attuale terzino della Juventus che ha immediatamente ricambiato.

Dani Alves infatti, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare il dirigente che lo ha portato in Europa non ancora ventenne per la modica cifra di 800 mila euro.

Gracias por la oportunidad de trabajar juntos y de hacer el club un poquito mejor de lo que era... te deseo lo mejor allá donde vallas a ti y a los tuyos querido!!! #parasiempreSFC Un post condiviso da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 3 Apr 2017 alle ore 05:47 PDT

"Grazie per l'opportunità di lavorare insieme e rendere il club meglio di quanto non fosse. Ti auguro il meglio ovunque tu vada", il messaggio scritto dal brasiliano e postato insieme a una foto che lo ritrae proprio con Monchi.

Negli anni trascorsi insieme a Siviglia i due d'altronde hanno vinto 2 Coppe UEFA, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa e una Supercoppa di Spagna prima che Dani Alves si trasferisse al Barcellona per 32 milioni di euro più bonus nell'estate del 2008 e diventasse uno dei migliori terzini del mondo.