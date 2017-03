Napoli-Juventus è anche Sarri vs Allegri: è corsa per la Panchina d'Oro

I due favoriti per la conquista della Panchina d'Oro sono Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri: i due si sfideranno anche sul campo dopo la sosta.

Al rientro dalla sosta ci attenderà l'attesa doppia sfida tra Napoli e Juventus, che si sfideranno per due volte nel giro di pochi giorni sia in campionato che in Coppa Italia, entrambe allo stadio 'San Paolo' che si preannuncia caldissimo per le occasioni.

Sarà però anche e soprattutto la sfida tra due dei migliori tecnici della Serie A: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, una battaglia che avrà il suo culmine nell'assegnazione della Panchina d'Oro, premio assegnato ogni anno con il voto degli allenatori.

A confermare che la corsa per il premio è riservata a loro due, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, come riportato da 'Tuttosport': "Il ballottaggio sarà tra Sarri ed Allegri, sono loro i favoriti assoluti".

Mai nessun tecnico del Napoli è riuscito a conquistare questo premio, che Allegri ha invece vinto in due circostanze: nel 2008/2009 quando era alla guida del Cagliari e nel 2014/2015, annata del primo Scudetto conquistato alla guida della Juventus.

Sarri proverà dunque a conquistare il primo successo personale, nonostante la sua bacheca reciti una Panchina d'Argento, conquistata nel 2013/2014 quando, alla guida dell'Empoli, vinse il campionato di Serie B.

Alla cerimonia di consegna della Panchina d'Oro in programma per oggi, parteciperà anche Claudio Ranieri che verrà applaudito nuovamente per la sua impresa con il Leicester, nonostante il recente esonero. Presente anche il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, il quale riceverà un riconoscimento speciale.