Milan allo Stadium con Suso: sarà l'arma in più contro la Juventus

Montella ha recuperato Suso per la sfida contro la Juventus allo Stadium: lo spagnolo è stato decisivo con 2 assist nelle 2 vittorie rossonere.

Il Milan arriva al big match dello Stadium contro la Juventus con una certezza in più: Suso sarà regolarmente in campo dal 1' dopo aver smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco nella gara contro il Chievo.

Lo spagnolo andrà così regolarmente a giocare da esterno offensivo di destra nel tridente, che per il resto sarà completato da Bacca e Deulofeu, e costituirà l'arma in più di Vincenzo Montella per scardinare i meccanismi difensivi dei bianconeri di Allegri.

Non è un caso che le precedenti 2 vittorie stagionali del Diavolo contro i bianconeri siano arrivate su altrettante giocate dell'ex genoano: suo l'assist per Locatelli nell'1-0 di San Siro nella gara di andata, suo anche l'assist per il provvisorio 1-1 di Bonaventura nella Supercoppa Italiana giocata a Doha.

Quale miglior arma, dunque, per creare problemi alla Juventus e sfatare anche il tabù Stadium? Suso del resto è stato fino a questo momento uno dei trascinatori della formazione rossonera in questa stagione, collezionando 6 goal e 9 assist in tutte le competizioni su 30 partite giocate fino a questo momento.

In carriera Suso ha giocato 4 volte contro la Juventus (3 volte con la maglia del Milan, 1 con quella del Genoa) per un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte. Il goal a Madama non è ancora arrivato, ma poco importa. Con la sua velocità, il grande movimento con la palla fra i piedi e il suo tiro, lo spagnolo sa sempre come rendersi decisivo.

Montella proverà a puntarci anche allo Stadium, in una sfida che sulla carta vede il Diavolo sfavorito. La difesa della Juventus è avvisata: Suso ha già dimostrato di saperle far male.