Calciomercato Juventus: a Udine anche per parlare di Meret

La Juventus, alla ricerca dell'erede di Buffon, lavora per cercare di assicurarsi Meret dall'Udinese: attualmente protagonista con la Spal.

La Juventus si appresta a sbarcare in quel di Udine per cercare di consolidare il primato in campionato, situazione ideale per fare il punto anche in chiave mercato. Rapporti ottimi tra le due società, diversi gli affari andati in porto negli ultimi tempi, possibilità di allacciare nuovi contatti in vista della sessione estiva.

La famiglia Pozzo , valorizzando insistentemente la linea verde, potrebbe impartire ripetizioni private a chiunque, all'insegna dell'accademia manageriale. Plusvalenze da urlo, scelte oculate, osservatori costantemente al lavoro per costruire i fuoriclasse del domani. E se in termini di classifica ultimamente i friulani non hanno fatto registrare cose clamorose, a livello di tesserati si preannunciano prospettive interessanti.

Diversi i gioiellini di proprietà dell'Udinese pronti a spiccare il volo, su tutti Alex Meret . Portiere, classe '97, attualmente in prestito in Serie B alla Spal . Segni particolari: fortissimo. Il promettentissimo estremo difensore friulano in questa stagione ha già maturato 19 presenze, mettendo in mostra un vasto repertorio destinato ad impreziosirsi sensibilmente.

La compagine di Ferrara, guidata sapientemente da Leonardo Semplici, viaggia a vele spiegate con tanto di vista sulla massima serie. E, dal canto suo, Meret sta fornendo un contributo ampiamente positivo. Non è un caso, infatti, che la Juventus abbia intensificato la fase di scouting su questo talento, report positivi e massima intenzione di voler fare sul serio.

Madama, in vista della difficilissima sostituzione di Gianluigi Buffon dopo i Mondiali di Russia, ha iniziato da tempo ad analizzare la bontà del movimento nostrano.

Legato all' Udinese fino al 30 giugno 2019, Meret per la famiglia Pozzo rappresenta un patrimonio da ottimizzare nel migliore dei modi. Ecco perché, a detta dei bene informati, non sarebbe stata ancora fissata una valutazione per il cartellino. In corso Galileo Ferraris vorrebbero evitare di tergiversare. Imperativo categorico: battere sul tempo la concorrenza. Lavori in corso.