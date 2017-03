Fiorentina, striscione contro i Della Valle al 'Franchi': "Dovete vergognarvi"

Sempre più tesi i rapporti tra i tifosi della Fiorentina e i Della Valle, insultati con uno striscione al 'Franchi': "Dovete vergognarvi".

La difficile situazione in cui versa la Fiorentina non sta affatto piacendo ai tifosi viola, arrabbiati ed indispettiti dopo le ultime uscite della loro squadra, sempre rimontata sia in Europa League dove è arrivata una clamorosa eliminazione che in campionato.

Fiorentina, chi per il dopo Sousa?

Risultati che potevano costar cari al tecnico Paulo Sousa, confermato almeno fino al termine della stagione dalla società nonostante i tanti dubbi che hanno agitato il sonno della dirigenza dei toscani.

I più arrabbiati sono però i tifosi che chiedono maggiore chiarezza d'intenti ed auspicano una rivoluzione che coinvolga pure le sfere più alte dell'ambiente viola, a partire dai Della Valle che sono stati duramente contestati.

All'esterno dello stadio 'Franchi' è apparso uno striscione abbastanza duro ("Dovete Vergognarvi"), con la D e la V messe in bella evidenza, chiaro riferimento alle iniziali dei Della Valle. Un clima che di certo non può far bene ad una squadra in netta difficoltà soprattutto dal punto di vista psicologico.