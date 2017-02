Roma, è corsa al rinnovo di Nainggolan: nasce l'hashtag #Famostocontratto

Radja Nainggolan è l'uomo del momento in casa Roma: i tifosi chiedono a gran voce il rinnovo con l'hashtag #Famostocontratto.

Due super goal all'Inter per ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, la sua voglia di vincere: Radja Nainggolan è stato l'autentico trascinatore della Roma nell'ultimo match di San Siro, giunto a quota nove reti in campionato che ne fanno uno dei migliori centrocampisti non solo d'Italia ma anche d'Europa.

I tifosi giallorossi sono letteralmente innamorati del 'Ninja', tanto che sul web è nato l'hashtag #Famostocontratto, in contrapposizione con #Famostostadio che è un chiaro riferimento al futuro impianto che dovrà ospitare la Roma nei prossimi anni.

Super Ninja: "Possiamo vincere tutto"

Nainggolan ha manifestato più volte la sua intenzione di rimanere in giallorosso: dopo gli ultimi Europei gli era stato promesso un rinnovo con adeguamento che però non è mai arrivato, nonostante la corte serrata del Chelsea di Conte che avrebbe fatto carte false per averlo.

L'addio di Sabatini dal ruolo di ds ha allungato un po' i tempi, anche se prossimamente sono attese delle novità importanti a riguardo: l'attuale contratto scadrà nel 2018, il nuovo dovrebbe essere ritoccato con un ingaggio verso l'alto e con scadenza nel 2020.

Per i tifosi romanisti, e non solo, la priorità è il rinnovo di Nainggolan: da evitare un altro caso Pjanic, anche se la voglia di Juventus del 'Ninja' (a giudicare dalle sue recenti dichiarazioni) è pari a zero.