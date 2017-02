Calciomercato Juventus, 7 milioni e rinnovo al 2021: Dybala, ufficialità vicina

Nelle prossime ore verrà annunciato il prolungamento contrattuale di Dybala: a caccia di goal, vuole diventare grande con la Juventus anche in Europa.

Infortunio, cambio di sistema di gioco, imprecisione. Sotto porta, fin qui, non è stato il Paulo Dybala della prima stagione in maglia Juventus, quello capace di far dimenticare Tevez con un soffio, di far ricredere chi pensava ad un azzardo milionario di una Madama troppo vecchia per fare affari. Ma sia chiaro, l'argentino è, sarà fondamentale: rinnovo, ci siamo.

Prima, ma più probabilmente dopo la gara dello Stadium contro il Napoli, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, arriverà l'annuncio ufficiale riguardante il prolungamento contrattuale dell'argentino: da tempo immemore si parla di quei quattro numeri e la questione è stata rimandata troppo a lungo. 2021, ora sembra esserci seriamente l'ok.

Qualche giorno fa il procuratore di Dybala, Pier Paolo Triulzi, è arrivato a Torino, così da definire gli ultimi dettagli. Il nuovo contratto prevedere un incremento dello stipendio fino ai 7 milioni, mezzo milione in meno del compagno di squadra e connazionale Higuain, con un anno in più nell'accordo, fin qui firmato fino al 2020.

#GloriososPorSiempre | El 10/10/2011 @PauDybala_JR, que aún vivía en la pensión, se traía la pelota tras un hat-trick ante Atlanta. pic.twitter.com/cQiGZEPRvz — Instituto ACC (@InstitutoACC) 26 febbraio 2017

23 le reti segnate nella prima stagione con la Juventus, 10 in quella attuale: troppo pochi anche considerando l'infortunio, ma con tre mesi ancora da giocare lo score dell'ex Palermo potrebbe avvicinarsi a quanto fatto nella scorsa annata. Di certo non ci si attende i 30 minimi ai quali punta Higuain, ma per competere con i grandi fuoriclasse d'Europa dovrà aggiungere goal al proprio palmares. Goal decisivi.

Contro il Porto è andato vicinissimo a timbrare, fermato dal legno. Fin qui è stato Higuain l'uomo più nei big match, ma per l'argentino ci sarà tempo, in questa e nelle prossime stagioni: con il rinnovo contrattuale l'interesse di Real Madrid e Barcellona non verrà meno, ma sarà impossibile strapparlo ai bianconeri per meno di 100 milioni. Leggasi Pogba.

Ne ha fatta di strada il classe 1993 argentino, scovato dal Palermo ed ora nell'olimpo dei grandi d'Italia, in attesa di diventare grande anche in Europa. L'Instituto, squadra nella quale ha militato prima di arrivare in Serie A, ha ricordato proprio nella giornata di ieri come sei anni fa avesse segnato la prima tripletta della sua carriera.

Pallone in mano, volto giovanissimo, tanta voglia di stupire. Dybala è ancora così, qualche annata dopo le 17 reti segnate in Argentina: ha le qualità per essere il più forte al mondo, sarà la storia e il campo a dire dove potrà arrivare da qui a fine carriera. Per ora il primo, nuovo, passo: il rinnovo, per guidare la Juventus alla gloria.