Certezze, sorprese e delusioni big: chi riempie di più gli stadi in Serie A?

Juventus certezza, Cagliari e Atalanta sorprese, male Milan, Inter e Napoli: viaggio negli stadi di Serie A e nell'indice di riempimento stagionale.

Maglie contraffatte, sponsor che limitano le proprie risorse, ultras che umiliano i giocatori, incidenti, polemiche fini a sè stesse. Il calcio italiano continua a sommare una serie incredibile di problemi, limitanti al massimo, zavorre insostenibili. Tra queste, ovviamente, c'è da considerare la preistoria dilagante in giro per il paese riguardo gli stadi di proprietà. I confort e la vicinanza al campo non sono a priori sinonimo di magnete per i milioni di telespettatori, incollati davanti alla tv ma restii al recarsi allo stadio.

La mentalià italiana è certamente diversa rispetto a quella inglese e tedesca (non era così decenni fa, mentre nel nuovo millennio le cose sono cambiate), si va allo stadio, a meno di eccezioni, sopratutto per i big match e si rimane a casa per gli scontri dove non c'è visibilità, dove manca la possibilità di poter raccontare agli amici l'aver visto dal vivo questo o quell'altro campione. Lo zoccolo duro sono gli abbonati, ma oltre a loro tante comparse: queste, senza troppi giri di parole, sono limitate nella scelta anche dal prezzo dei biglietti - per molti diventati bene di lusso - e dalle condizioni meteorologiche.

Ma in media, chi in Italia si reca allo stadio con maggiore frequenza? O meglio, in base alla capienza dello stadio, quali sono le tifoserie che riempiono, in proporzione allo stesso, l'impianto dei propri sogni? Qualche sorpresa, diverse delusioni e una sola certezza: la Juventus cinque volte Campione d'Italia e grande favorita per il sesto titolo consecutivo, è la regina dei campi, Vecchia di nome ma attualissima come risultati ottenuti sul campo e sugli spalti.

E' la Juventus la squadra con il maggior indice di riempimento/load factor in Serie A. Lo Stadium è un gioiello, stadio di proprietà che tutti in Italia vorrebbero prendere ad esempio. A conti fatti però burocrazia e molteplici problemi bloccano tale sogno praticamente ovunque. I bianconeri hanno la tifoseria più estesa d'Italia e il problema di avere tanti posti vuoti non è mai esistito da quando è nato il nuovo impianto. DI fatto da inizio anno la media è stata di quasi 40.000 spettatori a gara, su una disponibilità di 41475 posti a sedere. Il 96%, livello da Bundesliga e Premier League.

Dietro la Juventus il vuoto? Sì, sopratutto riguardo le altre big del campionato. La grande sorpresa nell'indice di riempimento è rappresentata dal Cagliari, secondo in questa speciale classifica. La formazione sarda, tornata in Serie A dopo un anno di dominio in B, sta disputando un buon campionato, alla pari con tante medie formazioni del torneo. I tifosi isolani, a differenza di tanti altri della penisola, hanno voglia di calcio, e non solo quello televisivo: in media l'82% del disastrato Sant'Elia è riempito dal tifo rossoblù ogni domenica.

Certo, il Sant'Elia può contenere solo 16.000 persone, ma la bassa disponbilità non favorisce comunque l'indice di riempimento: basti controllare i dati delle altre squadre di Serie A. Una grande notizia per Giulini, che nel prossimo campionato giocherà in uno stadio provvisorio, in attesa che il Sant'Elia diventi di proprietà e apra i battenti nel 2019: questione di tempo, vista l'approvazione del comune e di tutte le necessarie parti burocratiche.

A proposito del futuro degli stadi di proprietà, scaliamo la classifica fino ad arrivare al 18esimo. La Roma occupa tale posizione in virtù dei noti problemi di divisione all'Olimpico, che limitano l'affluenza della parte calda del tifo giallorosso. In più il popolo della Lupa non è per nulla disposto a recarsi allo stadio con regolarità quando di fronte ci sono le medie-piccole: si passa così dai 36.000-41.000 contro Inter e Milan ai 24.000 per la maggior parte delle gare di campionato. Un vero peccato, considerando i 70.000 che in teoria potrebbero affollare il glorioso stadio capitolino.

Sempre stando in città la Lazio (alla pari del Chievo), non fornisce dati ufficiali riguardanti gli spettatori: il sito specializzato 'Stadiapostcards.com' riporta dati che confluiscono in un 25% di media riempitiva per le gare dei biancocelesti, mentre i giallorossi si attestano al 40%. Sono proprio clivensi e capitolini a chiudere la classifica del load factor o indice di riempimento, insieme alla già citata Roma e al Palermo, che come i giallorossi presenta uno stadio desolato, deserto e sotto i 10.000 per diverse gare di questo campionato.

Tornando nelle zone alte della graduatoria il terzo posto è della sorprendente Atalanta di Gasperini, che riempe l'Atleti Azzurri d'Italia al 74%. L'impianto sta subendo degli accorgimenti, ma non sarà comunque a norma in caso di qualificazione in Europa: di certo i fans nerazzurri non comprano il biglietto per le sole grandi, che aumentano la mole di sole 3000 unità. Discorso diverso per la quarta, l'Udinese: altra squadra con lo stadio di proprietà, porta quasi 10.000 persone in più quando affronta Inter e Milan. In attesa della Juventus.

Se l'Udinese ha un 70% di riempimento, questo è sicuramente dovuto al nuovo stadio: eliminati 15.000 posti, inutili e sempre vuoti nonostante anni di grande lotta europea da parte dell'ex team Guidolin. Il futuro del calcio italiano è e sarà questo: stadi più piccoli, come in diverse città europee. La direzione è segnata, lo spettatore è sempre meno nomade e sempre più homo casalingus: meglio costruire stadi più ristretti.

Nella top ten del load factor anche Torino (69%) Pescara (64%), Empoli (58%), Fiorentina (57), Bologna e Genoa (56). I viola sono l'altra rappresentante delle sette sorelle che porta con una minima continuità una buona percentuale di tifosi allo stadio in ogni gara casalinga: il 57%, dato comunque basso, riempie il Franchi durante il week-end. Di fatto in sole due occasioni i toscani hanno superato i 30.000 in stagione, contro Chievo e Juventus. Nel primo caso si è trattato del primo incontro stagionale, nel secondo del match più caldo per i sostenitori gigliati.

Abbiamo parlato, anche solo accennando, a quattordici dei venti team di Serie A. All'appello mancano Sampdoria, Sassuolo e Crotone, rispettivamente 11esima, 12esima e 13esima con il 54% di riempimento per le prime due e il 53% per l'ultima, tra l'altro impegnata a Pescara per diversi match prima del completamento dei lavori allo Scida. Si nota immediatamente l'assenza delle altre tre grandi, confinate dalla posizione 14 a quella numero 16, leggermente sopra le due romane.

Sono le tre squadre con più tifosi in Italia dopo la Juventus, eppure ogni giornata devono lottare per avere un minimo di spettatori in più allo stadio: dati alla mano, i fans di Napoli, Inter e Milan, vogliono recarsi allo stadio solamente davanti alla prospettiva, di cui si parlava all'inizio, di poter assistere alle giocate contro Higuain, Icardi, Bacca o Mertens. Per gli altri simboli del campionato, da Nord a Sud, isole comprese, niente da fare. Basti pensare che il Napoli presenta poco più di 30.000 spettatori in media, mentre Inter e Milan poco più di 40.000.

Certo, sono numeri vicini, o superiori, a quelli dello Juventus Stadium, che portano azzurri, rossoneri e nerazzurri a dominare la classifica del totale degli spettatori di Serie A. Ma con stadi giganteschi come il San Paolo e San Siro è triste vederne metà sempre mezzo vuota, considerando che la stessa è facile da riempire, a conti fatti: et voilà se in città si gioca il Derby o i match di cartello. Il tifoso è sempre più occasionale, non c'è da girarci attorno e già si sapeva. La cultura sportiva è assente, o quasi. Punto. In più tra divisioni dei settori, proteste contro la società e continui provvedimenti verso le curve la desolazione è sempre all'ordine del giorno (weekend).

Inter, Milan e Napoli hanno un numero impressionante di tifosi? Sì. La maggior parte preferisce godersi lo spettacolo dalla tv? Sì. Andare allo stadio ogni domenica è diventato impensabile in Italia causa costo del biglietto? Sì e no, semplicemente ognuno ha le proprie priorità.

Molti sono impauriti da uno stadio obsoleto? Ancora una volta sì e no, considerando che per i big match, giusto o sbagliato che sia, lo stesso diventa una bolgia esaurita in ogni ordine di posto. Davanti ad un totale paesaggio di diversi stadi di proprietà, per ora appartenenti a tre squadre di Serie A e dal 2019 anche dal Cagliari, gli impianti avranno percentuali di riempimento più alte? Forse. Questione di una mentalità occasionale che ha ridotto drasticamente il tifo dal vivo in Italia.