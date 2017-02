Zanetti tra Pioli e De Boer: "Aveva fatto il massimo, contenti di Stefano"

Javier Zanetti assolve De Boer ed esalta Pioli: "Siamo contenti della sua professionalità. Famiglia Zhang? Grandi valori e ambizioni".

Lo scontro diretto con la Roma non è andato bene ma in casa Inter non hanno dubbi: è Stefano Pioli l'uomo giusto per avviare un nuovo progetto. Gli stenti dell'era De Boer sono il passato: Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, preferisce però non infierire sull'olandese

"Con il senno di poi è facile parlare, ci vuole rispetto per De Boer. Ha cercato di fare il massimo per la squadra. Ora, comunque, siamo contenti di Pioli, della sua professionalità e della sua esperienza".

Zanetti ha poi esaltato la famiglia Zhang, proprietaria del club: "Ha grandi valori. E' arrivata nel nostro calcio in un momento di grande difficoltà e ha visto nell'Inter la prospettiva di costruire qualcosa che possa rimanere nella storia, non solo dello sport".

L'ex capitano invita i tifosi ad essere "fiduciosi" per il futuro: "Nonostante sia qui solo da quattro mesi, questa nuova proprietà ha dimostrato di avere grandi ambizioni. Non sarà semplice, ci vuole tempo, ma ce la stiamo mettendo tutta per ottenere dei buoni risultati".