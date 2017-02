Raiola-Juventus, prove di accordo: "Il futuro di Kean è bianconero"

Presente al derby Primavera, Mino Raiola ha parlato con la Juventus e con lo stesso Kean. I bianconeri vogliono far firmare un triennale al giocatore.

C'era anche una presenza illustre sugli spalti di Venaria Reale, per assistere al derby Primavera vinto dalla Juventus sul Torino: Mino Raiola. Che non è solo il procuratore dei vari Ibrahimovic, Pogba e Donnarumma, ma anche di Moise Kean.

Il talento di origini ivoriane è entrato in campo soltanto al 62' al posto di Zeqiri. "È tornato venerdì dopo l'impegno con l'Under 19 - ha detto il tecnico Fabio Grosso al termine della gara - Voi vi soffermate sempre su di lui, ma abbiamo tanti elementi bravi e che stanno ben figurando".

Se gli addetti ai lavori si soffermano su Kean, però, un motivo c'è: si parla di un talento vero, di uno che a novembre è diventato il primo 2000 a esordire in Serie A. Di uno che adesso la Juventus vuole legare a sé per un lungo periodo, ed ecco spiegata la presenza di Raiola al derby.

Dopo la partita, l'agente si è fermato a parlare con il giovanissimo attaccante. Ma i discorsi sono proseguiti anche con la Juventus, che da mesi sta lavorando per far firmare a Kean il suo primo contratto da professionista: un triennale, per la precisione.

Raiola permettendo, ovviamente. Anche se il procuratore, interpellato da 'Sportitalia' durante la sfida, ha rassicurato tutti: "Il futuro di Kean, oggi, è alla Juventus". Che ora vuole blindare il suo talento, proprio come il Milan con Donnarumma.