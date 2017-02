Riise contro Pjanic: "E' un *****, non deve più entrare all'Olimpico"

L'ex Roma Riise attacca pesantemente Pjanic su Twitter: "E' un ***** per essere andato alla Juve. Non gli si deve permettere di tornare all'Olimpico".

Il trasferimento di Miralem Pjanic dalla Roma alla Juventus ha incendiato il mercato estivo, ma il 'tradimento' del bosniaco non brucia soltanto ai tifosi giallorossi.

John Arne Riise, ex difensore della Roma (oggi al Chennaiyin), ha infatti attaccato pubblicamente Pjanic per la sua scelta tramite il proprio account Twitter.

"Pjanic è un ******* per essere andato alla Juve - scrive Riise in risposta a un tifoso - doveva rimanere e aiutare la Roma a battere i bianconeri, non andare via come ha fatto”.

@MrsDuncanJames pjanic is *******for going to juve. He should have stayed and helped Roma beat Juve. Not leave like he did — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 23 febbraio 2017

@MrsDuncanJames yes I believe in that! Don't care what Higuain did, but Pjanic should never be allowed back to Stadio Olimpico! — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 23 febbraio 2017

E ancora: "A Pjanic non dovrebbe mai più essere permesso di tornare allo Stadio Olimpico". Parole forti, che non fanno altro che alimentare l'astio tra le due tifoserie.

Tutto è nato dal commento di Riise sull'esonero di Ranieri: "Licenziarlo è una totale presa in giro! Dov’è la lealtà? Vergogna! Ho avuto mister Ranieri alla Romapersona, allenatore, manager e amico fantastici. Ho imparato molto da lui come giocatore e come uomo".