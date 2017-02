Juventus, Higuain non si ferma più: in Serie A 12 goal nelle ultime 10 gare

Continua a segnare Gonzalo Higuain: con la rete al Palermo sono 19 quelle in Serie A con la Juventus, 12 nelle ultime 10 partite.

Gonzalo Higuain ha cominciato il 2017 alla grande e non sembra intenzionato a fermarsi. Anche il Palermo, avversario di giornata della Juventus, si è dovuto inchinare allo strapotere fisico del 'Pipita', sempre più dominante al centro dell'attacco bianconero.

Il bomber argentino, in attesa della risposta di Edin Dzeko, al 63' della ripresa ha superato Posavec con un tocco morbido a eludere la sua uscita, e si è portato provvisoriamente da solo in vitta alla classifica dei marcatori della Serie A con 19 centri in 24 partite.