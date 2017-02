Bacca si riprende il Milan: cena offerta a tutta la squadra per farsi perdonare

Bacca, per farsi perdonare la reazione avuta dopo la sostituzione contro la Sampdoria, ha offerto la cena a tutta la squadra.

Carlos Bacca ha mantenuto la sua promessa. L'attaccante colombiano del Milan, che domenica sera contro la Fiorentina dovrebbe partire come titolare, ha infatti offerto la cena a tutta la squadra (40 persone invitate, Montella compreso, assente Galliani) per farsi perdonare della reazione avuta nel corso del match dello scorso 5 febbraio contro la Sampdoria.

In quell'occasione l'ex Siviglia si è accomodato in panchina abbastanza stizzito e nervoso, effettuando più di una rimostranza nei confronti del tecnico rossonero. In questo modo il ragazzo ha voluto chiedere ancora una volta scusa a tutti i compagni ed ha lasciato intendere di voler dare tutto se stesso per poter cercare di raggiungere l'obiettivo stagionale, ossia la qualificazione in Europa League.

Nella stagione in corso Bacca in campionato ha collezionato 20 presenze, 8 goal e 2 assist. 1 goal in Coppa Italia (contro la Juventus).