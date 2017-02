Santon ricorda i successi con l'Inter: "2009 anno indimenticabile per me"

Davide Santon ripercorre gli eventi passati con la maglia dell'Inter: "Il 2009 fu un anno da sogno, voglio giocare la Champions da protagonista".

Sembrava destinato ad altri lidi ma, problemi fisici o presunti tali, lo hanno costretto ad una permanenza all'Inter: Davide Santon è stato ad un passo in estate dal lasciare il club nerazzurro, fermato sul più bello dagli esiti negativi delle visite mediche già svolte con Napoli e Sunderland.

Eppure il 'Bambino', come lo chiamava Mourinho, quando è stato chiamato in causa da mister Pioli si è sempre fatto trovare pronto, rispondendo così a chi non ha voluto credere in lui.

F. Melo: "Palmeiras meglio dell'Inter"

Intervenuto nel corso del programma 'Caffè Doppio' in onda su 'Inter Channel', Santon ha ripercorso i primi passi in nerazzurro: "Ricordo che a 10 anni feci il provino con l'Inter, a 14 mi trasferii a Milano: non è facile passare da un paesino di appena 3mila abitanti ad una grande città dove non si conosce praticamente nessuno".

Il 2009 è l'anno della svolta: "Dopo aver lavorato nel ritiro di Brunico con la prima squadra ci fu la tentazione di andare altrove, magari in prestito, visto che venivo quasi sempre convocato ma il mio posto era la tribuna. Alla fine decisi di rimanere e, dopo la sconfitta di Bergamo, mi accorsi che qualcosa stava cambiando: in Primavera il mister mi provò da terzino sinistro, un ruolo nuovo per me. Alla fine giocai da titolare contro la Roma e da lì tutte le gare, ottavi di Champions inclusi".

L'anno dopo, il 'Triplete': "Mi operai al ginocchio e saltai quasi tutta la stagione, pur sentendomi parte di quel gruppo. La vittoria del Mondiale per Club poi fu la ciliegina sulla torta. Poi ci furono dei problemi che mi portarono a lasciare l'Inter: non riuscivo più a giocare con spensieratezza, tutto era più difficile".