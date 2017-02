Mario Lemina, complice la folta concorrenza, in estate potrebbe lasciare la Juventus: sempre vive le sirene della Premier League.

Sarebbe dovuta diventare la stagione della consacrazione e, invece, quella in corso rischia di allontanare irrimediabilmente Mario Lemina dalla Juventus.

L'età, intendiamoci, è dalla parte del 23enne centrocampista gabonese. Ma, sinora, tanto talento inespresso e pochi contributi degni di nota. Al netto degli infortuni, l'ex giocatore dell'Olympique Marsiglia è apparso acerbo tatticamente e, solitamente, nel capoluogo piemontese il tempo è denaro.

A complicare ulteriormente il quadro, ecco il 4-2-3-1. Nel nuovo sistema di gioco ideato da Massimiliano Allegri, infatti, tre big si confrontano quotidianamente per ottenere un posto da titolare: Pjanic, Khedira e Marchisio. Gli altri, invece, possono ambire a qualche possibilità nel nome del turnover. Insomma, dalla ricerca di un mediano di livello totale al sovraffollamento interno. Il calcio, alle volte, sa rendersi volubile.

Legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2020, Lemina in quest'annata ha maturato 11 presenze in campionato, 3 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. Sullo sfondo un'operazione non così corposa per un classe '93: 500 mila euro versati nell'estate del 2015 all'OM, più altri 9,5 per quanto concerne l'acquisizione del cartellino.

In estate, qualora il matrimonio dovesse giungere al passo d'addio, in corso Galileo Ferraris non avrebbe grossi problemi a completare una cessione tutto fuorché proibitiva. Nei mesi scorsi, tentando la via dei soldoni, i tedeschi del Lipsia hanno provato ad ingolosire i campioni d'Italia. Recentemente, invece, la Premier League qualche sondaggio lo ha fatto registrare con Crystal Palace e Watford.

Tutto rimandato a bocce ferme. Intermediari legati al mondo d'Oltremanica, parallelamente, continuano a osservare minuziosamente il fronte. Nell'agenda dell'a.d. bianconero, Beppe Marotta, figura sempre al primo posto il profilo di Corentin Tolisso del Lione, offensiva in atto che testimonia come i vertici bianconeri abbiano intenzione di inserire in rosa un altro pezzo da novanta.