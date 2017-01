Il Napoli vola con Insigne, Mertens e Callejon: Milik può recuperare con calma

Anche contro il Milan grande prova del tridente 'tascabile' Insigne-Mertens-Callejon, il convalescente Milik può recuperare con calma.

Imbattuto da dieci partite e con il miglior attacco del campionato nonostante la cessione estiva di Higuain e l'infortunio immediato di Milik. Il campionato del Napoli è fin qui assolutamente positivo e grande merito di questo, ovviamente, va soprattutto a Sarri capace di reinventare la sua squadra in base alle necessità.

In tal senso la mossa vincente si è rivelata quella di puntare forte su Mertens che, grazie al nuovo ruolo, nelle ultime sei partite ha realizzato la bellezza di nove goal a cui vanno aggiunti due assist.

Il folletto belga, che l'anno scorso era di fatto la riserva di Insigne, è diventato insomma un punto fermo del Napoli dove insieme allo stesso Insigne e a Callejon completa un tridente capace di segnare 26 reti sulle 47 complessive.

Ecco perchè, almeno per il momento, Sarri non sembra avere alcuna intenzione di affrettare il recupero di Milik che nonostante si alleni col gruppo già da un paio di settimane non è ancora stato convocato.

Il tutto peraltro senza considerare l'ultimo arrivato Pavoletti che, a parte lo scorcio di partita contro lo Spezia in Coppa Italia, fin qui non ha mai visto il campo. Il pericolo, d'altronde, è quello di rompere un giocattolo quasi perfetto e nel quale tutti gli incastri sono andati magicamente al posto giusto.

Il segreto però non sta nella bacchetta ma nel direttore d'orchestra. A Maurzio Sarri dunque il compito di inserire vecchi e nuovi bomber senza stravolgere gli equilibri di un ingranaggio perfetto.