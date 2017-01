Diego Armando Maradona rivela di avere parlato con De Laurentiis di possibili investitori stranieri nel Napoli: "Se porto un cinese... ".

E' stato un mercoledì decisamente molto particolare quello vissuto dal Napoli che, a Castlevolturno, ha ricevuto la visita di Diego Armando Maradona tornato su quello che era il suo campo di allenamento quasi trent'anni dopo l'ultima volta.

L'ex Pibe de Oro, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ricorda i suoi anni d'oro ma riguardo al Milan-Napoli in programma sabato prossimo sottolinea: "Il Milan di una volta non c’è più. Il Napoli oggi gli è superiore come gioco, squadra e anche nei singoli. È una partita che possiamo vincere".

Quindi Maradona ricorda cosa è il calcio per la sua Napoli: "In quel periodo, il napoletano si sentiva forte e rispettato, perché prima che arrivassi io erano considerati africani d’Italia, qui i calciatori non volevano venire, perché la città non offriva garanzie. Con il pallone abbiamo fatto in modo che il Paese ci rispettasse.

La gente si ricorda ancora dopo 30 anni del primo scudetto e non c’è stata una sola persona che non mi abbia riportato alla mente quei momenti emozionanti".

L'argentino torna poi sul presunto tradimento del connazionale Higuain: "Ha sbagliato, tramando alle spalle dei tifosi. Se avesse fatto tutto alla luce del sole, probabilmente, lo odierebbero meno.

E’ anche normale, però, che un giocatore che realizzi 36 goal in un campionato lo vogliano tutti, ma ci sono modi e modi per chiudere. Andare via da un’altra squadra non fa scalpore. Ma lasciare Napoli è diverso".

Napoli dove invece Maradona potrebbe presto tornare con un ruolo importante: "Qualcosa ci siamo detti con De Laurentiis, stiamo valutando la possibilità d’investitori stranieri, possibili affari e soci. Ho capito che De Laurentiis è un grande uomo d’affari.

Se riesco a mettere un cinese qui… Loro hanno detto che entro i prossimi 20 anni vorranno diventare la prima potenza calcistica. Io voglio un grande Napoli. Basta lottare sempre per il secondo o terzo posto. Abbiamo sugli spalti la gente per vincere lo scudetto".

Infine quando gli si chiede cosa manchi a questo Napoli per essere vincente Maradona risponde sicuro: "Manca un giocatore come Milik al massimo della forma e ci vorrebbe una panchina più profonda, con giocatori che sappiano essere determinanti".