Calciomercato Roma: Defrel pressa il Sassuolo per la cessione, idea Giaccherini

Defrel spinge per andare alla Roma, ma il Sassuolo non vuole saperne. L'ultima idea è Giaccherini.

Continua la ricerca da parte della Roma dell'esterno d'attacco da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Il nome più gettonato di questi ultimi giorni continua ad essere quello di Gregoire Defrel del Sassuolo .

La dirigenza neroverde è stata chiara, a gennaio il giocatore non si muove, anche perchè c'è al momento una bella differenza tra la domanda e l'offerta relativamente al prezzo del cartellino ed anche relativamente alla formula (a gennaio i giallorossi propongono un prestito con obbligo di riscatto posticipato al 2018).

La situazione potrebbe cambiare solamente nel momento in cui dovesse divenire insostenibili per il club neroverde il pressing del giocatore, che da giorni sta spingendo per la cessione. Il Ds Carnevali è stato però chiaro : " Defrel deve adeguarsi a quello che diciamo noi ".

Sono state invece del tutto abbandonate le piste che portano a Feghouli del West Ham e Musonda del Chelsea . Stesso discorso per Muriel .

Al momento Massara sta sondando il mercato italiano: secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport piace Giaccherini (c'è stato un incontro con l'agente), ma appare difficile che il Napoli possa cedere un suo elemento ad una diretta concorrente per l'Europa. Unica pista ancora percorribile, per il quale si tengono gli occhi aperti, è quella che porta a Jesè del PSG.