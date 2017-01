Il Milan spera di poter chiudere l'affare Deulofeu. Intanto per giugno si sognano Gomez ed Aubameyang.

Il calciomercato del Milan continua a ruotare attorno a Gerard Deulofeu dell'Everton. Nella giornata di mercoledì l'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani ha chiarito ancora una volta che l'operazione, se non verranno effettuate cessioni (Sosa non vuole andare al Fenerbahce), si potrà fare solamente in prestito secco o in prestito con diritto di riscatto.

Il club inglese, che spinge invece per il prestito con obbligo di riscatto, pare che nelle ultime ore, nonostante gli interessamenti di Ajax e Middlesbrough, pressato dal giocatore, forte dell'accordo e della voglia di approdare in Italia, si sia leggermente ammorbidito.

Nel momento in cui dovesse arrivare il sì non è da escludere che Galliani debba volare anche in Spagna per discutere con il Barcellona, che può vantare nei confronti di Deulofeu il diritto di 'recompra'. L'impressione è che comunque si tratti di un affare che potrebbe protrarsi fino alle ultime ore del mercato invernale.

Nel frattempo, in attesa del closing del prossimo 3 marzo (i cinesi stanno ancora assemblando i 320 milioni ancora da versare a Fininvest in cambio del 99,93% del club rossonero, denaro che dovrebbe provenire da fondi off-shore), si lavora per il calciomercato della prossima estate. In cima alle preferenze di Vincenzo Montella c'è l'atalantino Alejandro Gomez.

Galliani ha incontrato l'agente, per gennaio si tratta di un'operazione impossibile dato che i bergamaschi hanno già ceduto Caldara e Gagliardini, ma a giugno, con denaro da investire, tutto sarà più facile.

Aubameyang, Keita, Insigne. Secondo quanto riportato da Tuttosport nel corso del loro giro d'Europa per incontrare i grandi club Fassone e Mirabelli hanno avuto un contatto anche con il Borussia Dortmund, manifestando il loro eventuale interesse nei confronti dell'attaccante nel momento in cui quest'ultimo dovesse decidere di lasciare la Bundesliga. Si trattarebbe di un colpo da 70 milioni, che vedrebbe la concorrenza di club come Manchester City e Manchester United.

Più plausibile pensare ad un colpo 'italiano'. Continua ad essere momitorato Keita della Lazio (valutazione 30 milioni), che deve ancora rinnovare coi biancocelesti. Attenzione anche alla pista Insigne: troppa differenza tra l'offerta d'ingaggio di De Laurentiis (2,5 milioni) e la sua richiesta (quasi il doppio).