Milan, altro talento in prima squadra: promosso il centravanti Cutrone

Patrick Cutrone è il nuovo talento promosso in prima squadra dal Milan: potrebbe restare alla corte di Montella fino a fine stagione.

Il Milan continua a sfornare giovani talenti italiani: un blocco che sta regalando soddisfazioni a Vincenzo Montella, a tal punto che il tecnico ha deciso di promuovere in prima squadra un altro talento: il centravanti Patrick Cutrone.

Lo staff rossonero ha deciso di premiare il giovane Cutrone, punta centrale classe '98 che nelle ultime settimane si è messo in evidenza con la Primavera. il giocatore potrebbe restare alla corte di Montella fino al termine della stagione.

Un nuovo rinforzo per il Milan, che nel ruolo di prima punta ha già Bacca e Lapadula. Resta sempre viva invece la trattativa che porta a Deulofeu, attaccante esterno dell'Everton che potrebbe far rifiatare il trio Niang-Suso-Bonaventura: si lavora al prestito secco per l'ex Barcellona, ma il Diavolo ha già il rinforzo in casa.