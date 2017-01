Lazio, si rivede Djordjevic: torna titolare dopo 4 mesi

Filip Djordjevic torna titolare nella Lazio dopo ben 4 mesi dall'ultima volta: partirà dal primo minuto in Coppa Italia contro il Genoa.

Il suo nome era in cima alla lista delle cessioni, ma questa sera avrà l'opportunità di rimettersi in mostra dopo tanto tempo: scocca l'ora di Filip Djordjevic nella Lazio, l'attaccante serbo rivede il campo dal 1' minuto dopo ben 4 mesi dall'ultima volta.

Felipe Melo: "In Italia ero il migliore"

I numerosi problemi fisici hanno pesantemente condizionato l'avventura biancoceleste del centravanti ex Nantes, che aveva iniziato bene la sua esperienza italiana. Con il passare dei mesi ha perso però terreno nelle gerarchie laziali ed ora è finito ai margini della rosa di Simone Inzaghi.

Questa sera contro il Genoa la ghiotta occasione di convincere la società: Djordjevic piace in Ligue 1, in particolare al Marsiglia, dove potrebbe ritrovare un calcio che già conosce. Solamente 11 presenze fin qui in stagione con la maglia dell'Aquila, mai una partita intera: il destino del centravanti sembra segnato, quella di stasera potrebbe essere una delle ultime apparizioni in Italia.