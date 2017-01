Il Tianjin non molla: "Kalinic perfetto per noi, trattati anche Cavani e Benzema"

Shu Yuhui, proprietario del Tianjin Quanjian, ribadisce la forte intenzione di acquistare Nikola Kalinic: "Ce lo ha chiesto Cannavaro".

Nonostante la nuova normativa sull'acquisto degli stranieri e lo stop alle spese folli, i club cinesi non vogliono ridimensionare le proprie ambizioni e non vuole farlo nello specifico Shu Yuhui, proprietario del Tianjin Quanjian.

"Abbiamo un programma di investimenti massici per la nuova stagione - ha spiegato ai media cinesi - ma le nuove regole della federazione ci stanno limitando. Abbiamo bisogno di un grande attaccante, per questo abbiamo fatto un'offerta per Falcao e Benzema".

Per il 'Tigre' era praticamente fatta: "Avevamo i contratti pronti per Falcao e Raul Jimenez, ma siamo stati costretti a bloccare tutto. C'era un accordo economico anche con Cavani e Diego Costa, ma PSG e Chelsea ci hanno detto che i due giocatori non partiranno prima di giugno".

Il Tianjin però non molla e nella lista degli obiettivi c'è sempre Kalinic: "Non possiamo aspettare fino a giugno. Stiamo valutando Luis Fabiano, ma Cannavaro ci ha chiesto Kalinic. Sarebbe perfetto per lo stile di gioco del nostro club".