Juventus in emergenza contro la Lazio: squalificati Sturaro e Alex Sandro

La Juventus deve fare i conti con le squalifiche di Sturaro e Alex Sandro, contro la Lazio probabile il ritorno dal 1' di Pjanic.

Non bastasse la sconfitta che di fatto riapre il campionato la Juventus torna da Firenze con due pessime notizie in vista della gara di domenica prossima contro la Lazio.

Allegri infatti non potrà contare su Stefano Sturaro e Alex Sandro, entrambi diffidati ed entrambi ammoniti dall'arbitro Banti durante la gara.

A questo punto, infortuni permettendo, il tecnico bianconero sarà quindi costretto ad operare almeno due cambi nell'undici anti-Lazio che potrebbe vedere il ritorno dal 1' di Asamoah e Pjanic.

Al momento però sembra difficile che Allegri decida di confermare il 3-5-2 visto a Firenze, ma più probabilmente utilizzerà il ghanese come terzino sinistro con Pjanic nell'amato ruolo di trequartista.

Possibile poi anche l'inserimento di Rincon nel centrocampo a tre completato da Marchisio e Khedira con la conseguente esclusione di un difensore da scegliere tra Barzagli e Chiellini e il rientro di Lichtsteiner a destra.

Più suggestiva, ma non del tutto da escludere, l'ipotesi di un 4-2-3-1 in cui Khedira e Marchisio formerebbero la diga in mezzo al campo con Dybala, Pjanic e Pjaca (o Cuadrado) dietro l'unica punta Higuain.