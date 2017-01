Lazio, col 2017 è tornato super Immobile: e a 20 goal c'è un premio...

Ciro Immobile risolve la gara con l'Atalanta, dopo quella col Crotone, e si porta a 11 reti in campionato: a 20 scatta un bonus di 200mila euro...

Contro ogni pronostico di inizio stagione, la Lazio di Simone Inzaghi continua a vincere e a rimanere nei quartieri altissimi della classifica. Merito anche di un Ciro Immobile di nuovo tirato a lucido: l'attaccante napoletano ha deciso le ultime due gare di campionato contro Atalanta e Crotone, portandosi a quota 11 reti.

Di queste, 9 sono arrivate nelle prime undici giornate. Poi un digiuno di sette gare, chiuso con l'inizio dell'anno solare. Contro l'Atalanta Immobile si è procurato e ha trasformato il penalty che ha deciso il risultato, dopo che Biglia, il rigorista designato, aveva fallito dal dischetto contro il Crotone.

"Ma stavolta ho tirato io non perchè Lucas abbia sbagliato - la puntualizzazione dell'attaccante nel dopogara - E' stato il nostro capitano, in settimana, a dirmi di provarci. Dopo aver segnato sono andato subito ad abbracciarlo, sono felice per la responsabilità che mi ha dato".

Una Lazio, insomma, che vola ma che può ancora migliorare tanto: "Quando andiamo in svantaggio ci demoralizziamo, anche se stavolta l'abbiamo risolta col carattere", ha spiegato Immobile, particolarmente felice per aver gonfiato la rete sotto gli occhi del suo mentore Ventura, presente in tribuna.

"Contento di aver fatto bene davanti a lui", ha sottolineato il centravanti biancoceleste, ormai un habituè della Nazionale che con l'attuale ct azzurro, ai tempi del Torino (nel 2014), diventò capocannoniere della Serie A con 22 goal.

Immobile ci riproverà quest'anno, anche se la concorrenza è numerosa e qualificata. Una motivazione in più, come ricorda la 'Gazzetta dello Sport', gliela darà il premio fissato se raggiungerà quota 20, premio che ammonta a circa il 10% (dunque sui 200mila euro) dell'ingaggio stagionale. La cosa importante, intanto, è che la Lazio abbia ritrovato il proprio cannoniere.