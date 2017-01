Addio ad El Ghazi, il calciomercato della Lazio vira su Cerci o Paloschi

Sfumato El Ghazi, la Lazio vuole trovare un'alternativa: i nomi di Cerci e Paloschi appaiono quelli più gettonati.

Ha subito una brusca frenata il calciomercato della Lazio. L'arrivo di El Ghazi, comunque subordinato alla cessione di uno degli altri elementi del reparto d'attacco, ossia Djordjevic, è praticamente naufragato a causa del Lille, disposto a mettere sul piatto dell'Ajax subito la cifra di 7 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto come concordato dalla dirigenza biancoceleste.

Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Sarà così necessario trovare delle alternative. La prima, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è rappresentata da Alessio Cerci. Già contattato la scorsa estate (non se ne fece niente a causa dei noti problemi fisici del giocatore, circostanza che ha bloccato anche il suo passaggio al Bologna), l'ex Torino potrà arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto. Spaventano però le richieste economiche del giocatore, che vuole un contratto triennale ad 1,3 milioni di euro.

La seconda opzione ha il nome di Alberto Paloschi. Fino a questo momento non ci sono stati effettivi contatti tra il Chievo e la dirigenza biancoceleste, ma di sicuro il suo profilo di vice Immobile è ideale. L'Atalanta è disposta a cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Inoltre, circostanza da non trascurare, c'è da ricordare come sia Cerci che Paloschi rappresentano elementi del vivaio laziale che potrebbero sostituire nella lista dei 25 Cataldi, appena ceduto al Genoa.