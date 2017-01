Calciomercato Napoli: rinnovo di Ghoulam in stallo, occhi su Mendy del Monaco

Tarda ad arrivare l'accordo per il rinnovo di contratto di Ghoulam: per questo motivo il Napoli è sulle tracce di Mendy del Monaco.

Il Napoli non ha intenzione di farsi trovare impreparato nel momento in cui non dovesse trovarsi una soluzione relativamente al rinnovo di contratto di Ghoulam, in questo momento in alto mare a causa dell'interessamento di tante big europee (Bayern Monaco, Atletico Madrid e PSG) nei confronti dell'algerino, disposte a mettere sul piatto un ingaggio superiore rispetto a quello che l'ex Saint-Etienne percepisce attualmente.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la società partenopea in vista della prossima estate ha messo nel mirino il classe 1994 del Monaco Benjamin Mendy. 17 presenze e 3 assist complessivi in stagione, Mendy è stato acquistato dai monegaschi la scorsa estate dal Marsiglia per circa 13 milioni di euro. Attualmente la sua valutazione dovrebbe essere la stessa.

Ghoulam, che sarà impegnato nelle prossime settimane in Coppa d'Africa con la maglia dell'Algeria, ha invece quest'anno collezionato in totale 21 presenze (con 6 assist). Il Napoli lo ha acquistato dalla Ligue 1 nell'oramai lontano gennaio del 2014 per 5 milioni di euro.