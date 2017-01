Higuain racconta il momento del rigore: "Dybala mi ha guardato... "

Gonzalo Higuain racconta il momento prima del rigore in Juventus-Bologna: "Dybala mi ha guardato e gliel'ho lasciato, con Pjanic parliamo tanto".

Nel segno del Pipita. Dopo un normale periodo di ambientamento Higuain sembra essersi preso la Juventus con la quale, nelle ultime tre partite, ha realizzato la bellezza di cinque goal. Quasi tutti decisivi.

Proprio come quello che ha sbloccato la gara contro il Bologna su assist del solito Pjanic: "In settimana parliamo spesso, durante gli allenamenti e anche prima di ogni partita. Lui ha i piedi per farmene tanti altri".

Quindi Higuain, al termine della partita di domenica sera, è tornato sul momento del rigore calciato da Dybala: "Paulo mi ha guardato, era convinto di calciare e gli ho lasciato il pallone. Gli voglio bene, il suo goal mi ha reso felice. Era la prima partita da titolare dopo tre mesi e l’ho visto bene. Noi dobbiamo restare tranquilli, perché se lui sta bene sarà determinante".

Infine il Pipita nega di pensare troppo alla classifica cannoniere dove attualmente insegue Icardi, Dzeko e Belotti: "Non so nemmeno dove sono. Non è una cosa che mi fa perdere il sonno. Spero di arrivare a 30 goal, un attaccante vive per questo. Ma la vittoria di squadra è più importante e io provo sempre a mettermi al servizio della Juve.

Ho giocato nel Real, ma questa è una delle squadre più forti in cui abbia mai giocato, soprattutto per la mentalità, la fame di voler vincere ancora e questo ti fa venire più voglia di lavorare e migliorare. La Champions è un sogno e un obiettivo che la Juve deve avere, perché è una squadra top e deve stare a quei livelli". Chiaro, no?