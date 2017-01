Spalletti polemico: "Volete smontare la Roma, solo una squadra non allenerei mai... "

Polemica tra Spalletti e i giornalisti dopo Genoa-Roma: "Qui c’è chi ogni giorno prova a smontare quello che costruiamo".

La Roma inizia l'anno con una vittoria, ma Luciano Spalletti si è comunque portato dietro le dichirazioni fatte in settimana sulla Juventus.

"Allenerei i bianconeri", ha ammesso il tecnico giallorosso, che nella conferenza stampa post gara a Marassi ha fatto un po' di polemica con i giornalisti.

"Qui c’è chi ogni giorno prova a smontare quello che costruiamo. La mia frase sulla Juventus in conferenza stampa? Quello che interpreta la gente non mi interessa, per me conta quello che dico io e mi interessa solo il mio rapporto coi giocatori. Qui si vuole far apparire una situazione che non è reale".

Genoa-Roma 0-1, la cronaca

Spalletti ha poi fatto un riferimento velato alla Lazio: "Mi è stato chiesto se sarei andato alla Juve e io ho risposto di sì, ma risponderei ugualmente anche per il Crotone. C’è solo una squadra che non allenerei, è facile da immaginare".

Il suo futuro alla Roma è tutt'altro che scontato: "Se non vinco devo lasciare", ha detto chiaramente prima della partita col Genoa. Niente mezze misure, perché è questo l'obiettivo della società.

"ll discorso è semplice - ha spiegato - si possono creare anche presupposti di vittoria ma ogni giorno si parla di vincere, la società lo ripete sempre e mi trova d’accordo. Chi non va bene, va via".

Intanto Spalletti attende novità dal mercato: "A me questa squadra piace e io non l’avrei mai cambiata ora però bisogna farlo perché Salah è partito per la Coppa D’Africa e Iturbe è andato al Torino".