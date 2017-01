Napoli, De Laurentiis non si ferma: "Bene Pavoletti, ora altri due o tre"

Il presidente del Napoli lancia un segnale di mercato direttamente dalle Maldive: "Benvenuto Pavoletti, ora mancano altri due o tre colpi".

Dopo due settimane di pausa, la Serie A è pronta a ricominciare. Il Napoli riprenderà il suo cammino dalla sfida casalinga contro la Sampdoria. Il nuovo acquisto Leonardo Pavoletti non sarà lanciato da Sarri come titolare, ma sarà comunque della partita.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato direttamente dalle Maldive, ai microfoni del 'Corriere dello Sport'. Questo il suo messaggio di calciomercato: "Benvenuto a Leonardo Pavoletti, con lui l'attacco del Napoli sarà ancora più forte e completo; così come la difesa ed il centrocampo. Abbiamo una squadra molto forte".

"Adesso però non ci fermiamo qui. Il mercato del Napoli è aperto dodici mesi su dodici e stiamo cercando già di piazzare altri due o tre colpi, che forse saranno ufficializzati però solo a fine stagione".

Poi De Laurentiis parla della sosta di Natale: "La penso come il mio amico Agnelli, sono convinto che in questo periodo potevamo giocare anche noi, come fatto in Inghilterra. Magari spostando più in avanti il mercato e la sosta".

Ed Infine: "Sarebbe simpatico che le squadre italiane facessero un ritiro invernale qui alle Maldive, con questa bella temperatura. Si potrebbero preparare delle amichevoli con le squadre locali, che non sono troppo impegnative".