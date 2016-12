Calciomercato, dalla Roma alla Lazio: biancocelesti con un occhio su El Ghazi

La Lazio, oltre ad Eder, ha aperto una pista che porta ad El Ghazi dell'Ajax. Tutto 'merito' di Jorge Mendes.

Non è un mistero che in occasione della sessione invernale di calciomercato la Lazio di Inzaghi, a causa dell'assenza di Keita (impegnato in Coppa d'Africa e comunque oggetto di attenzioni da parte di tanti club italiani e stranieri) e della probabile partenza di Djordjevic, dovrà trovare un nuovo attaccante.

Tra gli obiettivi, come riportato anche stamane, c'è l'interista Eder. Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe però aprirsi la pista che porta al classe 1995 dell'Ajax El Ghazi, nei giorni scorsi seguito dalla Roma.

Il procuratore del giocatore, il famoso Jorge Mendes, ha infatti avuto un incontro a Dubai col direttore sportivo biancoceleste Tare, nel corso del quale, oltre a parlare della riuscita operazione Wallace (su di lui la prossima estate potrebbe esserci l'interessamento da parte del Real Madrid), si è discusso anche della possibilità di portare l'egiziano a Roma per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Un'operazione che potrebbe comunque presupporre la cessione di Keita, che potrebbe essere favorita proprio dallo stesso Mendes, capace di aprire un canale di trattativa col Manchester United per l'acquisto del senegalese da parte dei Red Devils.