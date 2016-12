Cessione Milan, Berlusconi: "Trattativa coi cinesi già chiusa"

Silvio Berlusconi assicura che la cessione del Milan a Sino-Europe è cosa fatta: "La trattativa è già andata a buon esito".

Il Milan ai cinesi è questione di tempo. Silvio Berlusconi rassicura sulla fumata bianca, con cui il patron cederà il club a Sino-Europe.

Suggestione Milan: Aurier per giugno

Intervistato da 'Libero', il numero uno del Diavolo fa chiarezza circa il discorso in ballo col gruppo asiatico: "La trattativa con i cinesi è già andata a buon esito. Ci hanno solo chiesto più tempo per ragioni tecniche e burocratiche, per questo abbiamo concesso una proroga nei pagamenti".

In attesa degli annunci, il Milan si gode il trionfo di Doha: "Nel frattempo il Milan ha portato a casa un altro trofeo, la supercoppa italiana - sottolinea Berlusconi - e con questo mi sono affiancato a Santiago Bernabeu, il mitico presidente del Real Madrid".

"Siamo i due presidenti di club che hanno vinto di più nella storia del calcio mondiale - gonfia il petto Silvio - Non mi sembra di potermi lamentare".