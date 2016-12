Montella gongola: "E' il mio miglior momento da allenatore"

Vincenzo Montella si gode la Supercoppa vinta col Milan: "Alzare un trofeo è memorabile, contento di averlo regalato a Berlusconi".

Il trionfo di Doha ha acceso l'entusiasmo in casa Milan, compreso quello di un Vincenzo Montella che gongola per la Supercoppa alzata a discapito della Juventus.

L'Aeroplanino, a 'Sky', non ha dubbi: "Credo sia il mio miglior momento da allenatore, vincere un trofeo è qualcosa di memorabile e non è mai facile. Ci sono tanti tecnici che non hanno mai vinto nulla".

"Galliani era molto contento per questa vittoria - sottolinea il timoniere rossonero - È stato bello essere al suo fianco in questo ennesimo trionfo. Anche Berlusconi era strafelice, l’ho sentito per Natale, i suoi complimenti mi hanno fatto molto piacere. Sono contento di avergli regalato, insieme alla squadra, questo nuovo trofeo".

Ripercorrendo gli istanti che hanno preceduto e seguito il successo, Montella confida: "Sul rigore di Pasalic sembrava non arrivasse mai il pallone, non si capiva se entrava o meno in porta. Poi ricordo con piacere la foto che ho fatto dopo la partita con mio fratello e Nicola Caccia. E poi la foto che abbiamo fatto tutti insieme con la Supercoppa. Mi piace molto anche l’immagine mentre scendo dall’aereo con la coppa insieme a Galliani, l’ho sempre sognato".