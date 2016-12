Calciomercato, Milan e Cagliari pensano allo scambio Storari-Gabriel

Il Cagliari potrebbe decidere di cedere Storari: possibile uno scambio con il Milan, con Gabriel in Sardegna.

Che la situazione di Marco Storari a Cagliari sia in bilico, lo hanno confermato la mancata convocazione in occasione dell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo ed anche le parole del presidente Giulini ("Di Storari non parlo"). Per questo motivo non è da escludere che in occasione della sessione di calciomercato di gennaio l'ex Juventus possa cambiare aria.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la società sarda potrebbe effettuare uno scambio di prestiti con il Milan: Storari andrebbe a fare il secondo di Donnarumma a Milanello, Rastelli avrebbe a disposizione il brasiliano Gabriel, che non ha mai avuto spazio fino a questo momento con Montella.

Il contratto di Storari ha scadenza nel giugno del 2017. Per lui fino a questo momento 15 presenze in campionato. Tra le altre destinazioni dell'attuale numero 1 del Cagliari potrebbe esserci anche la Fiorentina.